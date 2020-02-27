Глава Крыма прокомментировал новую «памятную дату» от Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал подписание президентом Украины Владимиром Зеленским указа об установлении 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».

По словам Сергея Аксёнова, данное событие является «праздником» исключительно для руководства страны, но не для её жителей.

Уже прозвучало мнение, что это вечный праздник для всех президентов Украины, но не для всего украинского народа, потому что большинство людей понимает, что Крым окончательно выбрал свой путь и назад возврата не будет. Руководство страны всю жизнь обманывало украинский народ и нынешний президент – не исключение. Ведь людей от реальных проблем чем-то надо отвлечь, при том, все понимают, что Украина сегодня движется по наклонной плоскости, — сказал Глава Республики.

Сергей Аксёнов считает, что руководству Украины стоит давно смириться с выбором крымчан и признать вхождение Крыма в состав Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин уделяет огромное внимание Крыму, вся страна поддерживает крымские инициативы. И это вселяет в нас уверенность в завтрашнем дне, крымчане видят перспективу развития полуострова. А на Украине перспектива непонятна, страна находится под внешним управлением и людей надо чем-то отвлечь от этих проблем. Конечно, в их интересах повторять себе, что это был день «оккупации» и все в этом духе. Но этот юридический вопрос, как сказал наш Президент, закрыт навсегда. Мы развиваемся, двигаемся вперёд, а руководители соседней страны до сих пор не отошли от прежней работы. Сложно сказать, чем они руководствуются, принимая решение об установлении таких дат. Так что думаю, что это самая настоящая трагедия в умах руководства страны, — добавил Глава Крыма.

При этом Сергей Аксёнов добавил, что в ближайшее время планируется инициировать поправку в Конституцию РФ и вынести ее на обсуждение граждан Российской Федерации, о том, что никакие территории России не должны быть переданы в состав других государств. Глава Республики выразил уверенность, что крымчане поддержат данную инициативу.