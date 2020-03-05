Глава Крыма прокомментировал предложенные крымскими депутатами изменения в 44-ФЗ

Как мы уже сообщали, группа депутатов Госдумы (в основном, из Крыма) внесла на рассмотрение парламента законопроект об установлении до 31 декабря 2022 года особого порядка выбора способа определения подрядчика при госзакупках ряда работ в Крыму. По сути, эти изменения в 44-ФЗ должны упростить процедуру госзакупок в Республике. Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал эту законодательную инициативу.

Хорошая новость для Крыма. Это позволит руководителям двух субъектов определять единственного заказчика и исполнителя услуг по проектированию, строительству, капитальному и текущему ремонту объектов в рамках государственных и муниципальных заказов, что, в свою очередь, существенно повысит эффективность выполнения ФЦП и других программ, — отметил Глава РК.

При этом Сергей Аксёнов уточнил, что проект закона разработан с участием депутатов от Крыма и Севастополя во исполнение поручения Президента по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое прошло в Ялте в январе текущего года.

Он предполагает внесение изменений в Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города Севастополя», а также в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ, — пояснил Глава Республики.

Также Сергей Аксёнов напомнил, что Совет министров РК неоднократно поднимал на федеральном уровне вопрос о необходимости изменения порядка действия 44-ФЗ на территории полуострова, поскольку он не учитывал ряда вопросов, связанных со спецификой реализации ФЦП и других программ в Крыму и Севастополе.