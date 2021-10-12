Глава Крыма провел заседание Совета руководителей общеобразовательных организаций  

Глава Крыма Сергей Аксёнов провёл заседание Совета руководителей общеобразовательных организаций при республиканском Совете министров. Обсуждался комплекс мер по повышению престижа профессии учителя и вопросы оплаты труда и материальной поддержки педагогов.

Уверен, что обеспечение справедливых и комфортных условий работы — прямая возможность повысить престиж профессии педагога, — сказал Глава Республики.

По мнению Аксёнова, для поднятия престижа профессии учителя важно достойное материальное обеспечение.

Поддерживаем выдачу жилищных сертификатов для педагогов в размере 1,5 млн рублей на приобретение жилья и выделение земельных участков для учителей, которые работают в сельских школах, — отметил Глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов поддержал предложение по увеличению срока материального стимулирования молодых специалистов, в частности поддержку от правительства будут получать специалисты, имеющие до 5 лет стажа работы вместо 3 лет.

Глава Крыма подчеркнул необходимость такого распределения выплат, чтобы размер выплат соответствовал фактической нагрузке на педагогов.

К сожалению, эта проблема до сих пор не решена на федеральном уровне. Однако в случае, если будет найден инструмент, который позволит более эффективно и справедливо оплачивать труд наших педагогов в зависимости от фактической нагрузки, лично готов обратиться к главе государства за поддержкой, — пояснил Аксёнов.

Он напомнил, что образование – это стратегическая отрасль, и отношение к ней должно быть соответствующим.

Повышение престижа педагогического труда не сводится к одним только мерам материального стимулирования. Не менее важно изменение отношения к этому труду в обществе, — уточнил Глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов подчеркнул, что подготовка педагогических кадров и трудоустройство выпускников высших учебных заведений являются первоочередными задачами для правительства Крыма. Он предложил сформировать рабочую группу, которая обеспечит прямой контакт между руководителями общеобразовательных организаций Крыма и руководством Республики.