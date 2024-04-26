Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Глава Крыма проверил ход строительства экотехнопарка в Белогорском районе
актуально в республике
Глава проверил ход строительства экотехнопарка в Белогорском районе

Глава Крыма проверил ход строительства экотехнопарка в Белогорском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:15 26.04.2024

Глава Крыма Сергей Аксёнов, совместно с генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым проинспектировал ход строительства экотехнопарка в Белогорском районе. Возведение современного объекта, который сможет обрабатывать и утилизировать до 500 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год, ведется в рамках национального проекта «Экология». По мнению Сергея Аксёнова, чистота и экологическая безопасность сделают Республику еще более комфортной для жителей и привлекательной для туристов.

Глава Крыма проверил ход строительства экотехнопарка в Белогорском районе

Во избежание рисков отставания от графика выполнения строительно-монтажных работ Сергей Аксёнов рекомендовал подрядной организации увеличить количество рабочих и техники на объекте.

Нужно строго придерживаться установленного графика, чтобы ввести экотехнопарк в эксплуатацию вовремя. Проекту уделяется максимум внимания на всех уровнях, от федерального до регионального, оказывается необходимое содействие. Важно не создавать бюрократические барьеры, сдерживающие темп работы. Власти республики окажут полное содействие для оперативного решения любых возникающих вопросов. Главное, чтобы подрядчик поддерживал с нами постоянную связь, сообщал о возникающих проблемах незамедлительно, – сказал Глава Крыма.

Глава Крыма проверил ход строительства экотехнопарка в Белогорском районе

В ходе рабочего совещания Сергей Аксёнов и Денис Буцаев обсудили детали реализации проекта, акцентировав важность завершения всех работ в срок. Кроме того, были изучены вопросы строительства на территории республики и других предприятий по обращению с ТКО, в том числе в Сакском районе.

Узнайте больше:  Крымчан приглашают присоединиться к онлайн-марафону «Синий платочек»

Как сообщил Денис Буцаев, строительство двух экотехнопарков планируется завершить в третьем квартале и ввести в эксплуатацию до конца осени текущего года.

Объекты в Белогорском и Сакском районах будут обрабатывать ежегодно 700 тыс. тонн отходов, на них будет создано более 500 рабочих мест. А с вводом в 2025 году объекта в Ленинском районе Республика Крым выполнит цели национального проекта «Экология» в части обеспечения стопроцентной обработки и снижения захоронения ТКО до менее 50 % на пять лет раньше срока, установленного Указом Президента Российской Федерации, – пояснил генеральный директор РЭО.

Глава Крыма проверил ход строительства экотехнопарка в Белогорском районе

В мероприятиях также принял участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Напомним, ППК «Российский экологический оператор» была создана указом Президента РФ в 2019 году с целью сформировать в стране комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно нацпроекту «Экология», эта система позволит сократить объем захоронения отходов и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году – сортировать 100 % объема ТКО и снизить на 50 % ТКО, которые направляются на полигоны.

Глава Крыма проверил ход строительства экотехнопарка в Белогорском районе

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Сергей Аксёнов

Комментарии для сайта Cackle
Сергей Аксёнов
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.