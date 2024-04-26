Глава Крыма проверил ход строительства экотехнопарка в Белогорском районе

Глава Крыма Сергей Аксёнов, совместно с генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым проинспектировал ход строительства экотехнопарка в Белогорском районе. Возведение современного объекта, который сможет обрабатывать и утилизировать до 500 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год, ведется в рамках национального проекта «Экология». По мнению Сергея Аксёнова, чистота и экологическая безопасность сделают Республику еще более комфортной для жителей и привлекательной для туристов.

Во избежание рисков отставания от графика выполнения строительно-монтажных работ Сергей Аксёнов рекомендовал подрядной организации увеличить количество рабочих и техники на объекте.

Нужно строго придерживаться установленного графика, чтобы ввести экотехнопарк в эксплуатацию вовремя. Проекту уделяется максимум внимания на всех уровнях, от федерального до регионального, оказывается необходимое содействие. Важно не создавать бюрократические барьеры, сдерживающие темп работы. Власти республики окажут полное содействие для оперативного решения любых возникающих вопросов. Главное, чтобы подрядчик поддерживал с нами постоянную связь, сообщал о возникающих проблемах незамедлительно, – сказал Глава Крыма.

В ходе рабочего совещания Сергей Аксёнов и Денис Буцаев обсудили детали реализации проекта, акцентировав важность завершения всех работ в срок. Кроме того, были изучены вопросы строительства на территории республики и других предприятий по обращению с ТКО, в том числе в Сакском районе.

Как сообщил Денис Буцаев, строительство двух экотехнопарков планируется завершить в третьем квартале и ввести в эксплуатацию до конца осени текущего года.

Объекты в Белогорском и Сакском районах будут обрабатывать ежегодно 700 тыс. тонн отходов, на них будет создано более 500 рабочих мест. А с вводом в 2025 году объекта в Ленинском районе Республика Крым выполнит цели национального проекта «Экология» в части обеспечения стопроцентной обработки и снижения захоронения ТКО до менее 50 % на пять лет раньше срока, установленного Указом Президента Российской Федерации, – пояснил генеральный директор РЭО.

В мероприятиях также принял участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Напомним, ППК «Российский экологический оператор» была создана указом Президента РФ в 2019 году с целью сформировать в стране комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно нацпроекту «Экология», эта система позволит сократить объем захоронения отходов и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году – сортировать 100 % объема ТКО и снизить на 50 % ТКО, которые направляются на полигоны.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.