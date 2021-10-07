Глава Крыма раскритиковал организацию работы общественного транспорта

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что организация работы общественного транспорта в муниципалитетах остается неудовлетворительной. По его словам, в Симферополе сохраняется острая ситуация с соблюдением графика движения общественного транспорта, особенно в утреннее и вечернее время. Глава Республики указал, что в связи с этим необходимо подсчитать количество транспортных единиц на конкретных маршрутах.

При необходимости нужно добавить единицы транспорта в определенное время на маршруты, чтобы люди не набивались в маршрутки в час пик. Когда автобус переполнен, то он, в том числе становится основным местом заражения коронавирусом. Поэтому этот вопрос надо рассматривать и с точки зрения антиковидных мер, — пояснил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил неэффективную работу управления транспорта и связи Симферополя, которое должно контролировать движение общественного транспорта в городе.

К управлению транспорта Симферополя возникают большие вопросы: чем они занимались все это время. Такие же вопросы возникают к главам администраций и другим ответственным должностным лицам в регионах, — добавил Глава РК.

Аксёнов напомнил, что в случае соблюдения перевозчиками всех своих обязательств, в дальнейших конкурсных процедурах таким перевозчикам должны начисляться дополнительные баллы. Он подчеркнул, что в случае отсутствия на остановках реального расписания движения и его соблюдения, ответственные должностные лица будут наказаны.

Тотально проверяем расписание движения общественного транспорта, через неделю будем наказывать за отсутствие на остановках реального расписания во всех муниципалитетах Крыма. И на каждой остановке должен быть указан номер телефона, куда позвонить жителям, если нет автобуса или маршрутки, — заключил Глава Республики.