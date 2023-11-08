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Глава рассказал «Аргументам недели» про всё
Фото: https://argumenti.ru/interview/2023/11/865666

Глава Крыма рассказал «Аргументам недели» про всё

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:40 08.11.2023

Глава Крыма Сергей Аксёнов дал эксклюзивное интервью корреспонденту газеты «Аргументы недели» Юрию Мильчинскому. Полностью материал — по ссылке. В коротком формате затронуты основные актуальные темы региона (разве что кроме высоких цен): туризм, инвестиции, транспортная доступность полуострова, его логистика, политики Киева и даже линии обороны на севере Крыма («линии Аксёнова»).

Самые знаковые цитаты Аксёнова.

О транспортной доступности Крыма:

Аэропорт Симферополя принимал более 5 млн. пассажиров в год, и полностью компенсировать эти потери невозможно, как ни выстраивай наземную логистику… Все, что возможно сделать в сложившейся ситуации, мы делаем. Это и увеличение количества поездов и вагонов, и ускорение досмотровых процедур на Крымском мосту, и использование сухопутного маршрута… Необходимы и другие меры, такие как расширение региональной сети маршрутов, организация скоростного ж/д сообщения, снижение стоимости билетов за счет государственных субсидий.

О туристическом потоке:

Без внимания туристов наш полуостров не останется никогда. Уверен, что, как только нормализуется ситуация с логистикой, турпоток снова будет бить рекорды.

О том, как Киев раскачивает в Крыму межнациональную тему:

Методы используются разные – от подрывной работы в соцсетях до попыток терактов. Враги организуют информационные кампании, в ходе которых пытаются представить арестованных или осужденных экстремистов жертвами преследований по национальному признаку. Это один из распространенных приемов… Для нейтрализации угроз проводится большая комплексная работа, которая включает в себя и оперативную составляющую, и информационное противодействие, и тесное сотрудничество с общественными, религиозными, образовательными организациями.

Но главное – это позитивный, созидательный настрой крымчан. Народ у нас умный и патриотичный, закаленный Крымской весной и годами противостояния киевскому режиму, а поддержка Президента близка к стопроцентной.

 

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