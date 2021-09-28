Глава Крыма рассказал о повышении эффективности системы «Безопасный город»

Глава Крыма Сергей Аксёнов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Южном федеральном округе в режиме видеоконференцсвязи. Он рассказал о принимаемых в Республике мерах по повышению эффективности использования аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112».

С целью повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения, повышения эффективности координации действий органов исполнительной власти и органов реагирования на чрезвычайные ситуации в Республике Крым спланирована и проводится работа по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», — рассказал Аксёнов.

В настоящее время единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) функционирует в круглосуточном режиме во всех 25 муниципальных образованиях республики. Завершается процесс интеграции программно-технических комплексов ЕДДС с Системой-112 Республики Крым и Центром управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС по Республике Крым. В среднем на основной и резервный центры обработки вызовов Системы-112 Республики Крым ежемесячно поступает около ста тысяч звонков.

Также Сергей Аксёнов сообщил, что Региональная автоматизированная система централизованного оповещения (РАСЦО) Республики Крым включает в себя 2 региональных пункта управления, а также 25 пунктов управления муниципальными системами оповещения.