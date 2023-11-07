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Глава рассказал об очередной «посылке» в зону СВО

Глава Крыма рассказал об очередной «посылке» в зону СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:32 07.11.2023

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что сегодня из Симферополя отправился очередной гуманитарный груз в зону СВО.

Сегодня выслали для наших бойцов генераторы, сварочные аппараты, бензопилы, маскировочные сети, строительные инструменты и многое другое. Также передали партию протравленного зерна. Помощь нашим бойцам – в приоритете, — отметил Аксёнов, проиллюстрировав информацию фото.

 

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