Глава Крыма рассказал об очередной «посылке» в зону СВО

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что сегодня из Симферополя отправился очередной гуманитарный груз в зону СВО.
Сегодня выслали для наших бойцов генераторы, сварочные аппараты, бензопилы, маскировочные сети, строительные инструменты и многое другое. Также передали партию протравленного зерна. Помощь нашим бойцам – в приоритете, — отметил Аксёнов, проиллюстрировав информацию фото.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Сергей Аксёнов
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Сергей АксёновКомментарии для сайта Cackle