 Глава Крыма Сергей Аксёнов – о своей возможной отставке

Накануне выборов в Госдуму снова муссируются слухи о возможной отставке Главы Крыма Сергея Аксёнова. Дескать, тот (как лидер регионального избирательного списка «Единой России») уйдет в Госдуму. Сам Аксёнов отреагировал на такие слухи просто: «не дождетесь», а если серьезно, назвал два фактора, которые могут стать причиной его отставки.

Я никуда не собирался точно. Я всегда говорил, что у меня два варианта покинуть пост: по решению Главы государства, если мою работу признают неэффективной, либо в результате выборов, если такой выбор сделают крымчане. Я не могу подвести ни лидера, ни крымчан, у меня других целей нет. А «снимают» меня чуть ли не каждый день, это нормальный процесс, — прокомментировал Аксёнов.

Мало того, Глава Крыма заявил, что не собирается ни в отставку, ни в отпуск. По его словам, за последнее время он отдыхал всего несколько дней и «накопил» около восьми месяцев отпуска.

У меня накоплено 250 дней. Коллегам говорю, что если уйду, то на полгода точно, смеюсь, конечно, мне это пока не светит, — сказал Аксенов.

Он добавил, что если он все же соберется в отпуск, то будет путешествовать по России.

Страна большая, красивая. Друзья-губернаторы приглашают в гости и в каждом регионе есть что посмотреть. Россия — самая красивая страна в мире, — цитирует Главу Республики РИА Новости Крым .