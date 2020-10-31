Глава Крыма Сергей Аксёнов опроверг слухи о своей отставке

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что не намерен подавать в отставку на фоне проблем с водой на полуострове и переходить на работу в Москве.
Раз в две недели меня стабильно «снимают» (телеграм-каналы, некоторые СМИ и блогеры) с должности в течение всех лет (нахождения на ней), — цитирует Аксёнова «Интерфакс».
В ответ на реплику о его «переходе» в Госдуму Глава РК отшутился:
Уже отправили? Сегодня не собирался.
Но дальнейшие карьерные планы Аксёнов прокомментировал осторожно:
Не знаю, как дальше — как руководство страны скажет.
В то же время, Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин,в эти дни пребывающий в Крыму, заявил, что у него «нет задачи кого-то увольнять, кого-то пугать», задача найти оптимальные пути решения проблемы вододефицита.
Моя задача посмотреть, как объективно идёт работа. Где-то подсказать. У меня достаточно большой опыт строительства, в том числе, кстати, по водоснабжению. Поэтому задача кого-то уволить, напугать у нас нет. Задача найти оптимальные пути решения, – сказал Хуснуллин.
По словам Вице-премьера, он не увидел, кого из крымских чиновников сейчас можно уволить.
Пока я не вижу таких, кто не справляется, кого нужно уволить. Разберёмся, этот месяц покажет, как развернулись – кто что говорит и кто что делает, – добавил он.
Фото: пресс-служба Главы РК.
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