Глава Крыма Сергей Аксёнов провёл встречу с Героями Российской Федерации

В День Героев Отечества Глава Крыма Крым Сергей Аксёнов провёл встречу с Героями Российской Федерации.

Сегодня мы чествуем Героев Отчества! Рад лично встретиться с настоящими Героями, которые не на словах, а на деле доказали свою преданность и любовь к Родине, — сказал Аксёнов.

Глава РК поддержал выдвинутую инициативу по увековечиванию памяти Героя Российской Федерации Сергея Косачева посмертно. Бюст героя планируется установить в поселке Октябрьское Красногвардейского района. В рамках встречи обсудили вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи.

Для крымчан сегодняшняя дата имеет особое значение и особый смысл. Крым – земля героев. У нас два города-героя – Севастополь и Керчь, город воинской славы Феодосия. Десятки уроженцев нашего полуострова удостоены звания Героев Советского Союза, стали полными кавалерами ордена Славы. В их числе – двое Дважды Героев Советского Союза: это выдающийся исследователь Арктики, севастополец Иван Дмитриевич Папанин и прославленный летчик-ас, уроженец Алупки Амет-Хан Султан.

Звание Героя России присвоено легендарной разведчице Алиме Абденановой. Мы гордимся нашим земляком и современником, Героем России, военным летчиком Юрием Ивановичем Ставицким. Нашими земляками являются и космонавты, Герои России Василий Васильевич Циблиев, уроженец Кировского района, симферополец Олег Валериевич Котов, севастополец Антон Николаевич Шкаплеров. Очень много сделал для становления и развития российского Крыма Герой России, почетный гражданин Республики Крым Олег Евгеньевич Белавенцев, — отметил Глава Крыма.