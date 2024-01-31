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Глава Сергей Аксёнов полностью согласен с ужесточением наказания за фейки об армии

Глава Крыма Сергей Аксёнов полностью согласен с ужесточением наказания за фейки об армии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:47 31.01.2024

Как мы уже сообщали, Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым вводится в Уголовном кодексе РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Решение парламентариев прокомментировал Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Полностью поддерживаю принятие Государственной Думой законопроекта о конфискации имущества за фейки о наших Вооруженных Силах. Всех этих мерзавцев надо бить по их самому больному месту – кошельку. Причем бить как можно больнее. Надо перекрыть любые возможности зарабатывать в России, одновременно поливая грязью Россию. Пусть враги харчуются на вражеских территориях. Но вряд ли они там кому-то интересны. Так, расходный материал, — заявил Аксёнов.

 

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