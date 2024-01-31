Принят закон о конфискации имущества за преступления против национальной безопасности

В том числе за фейки и дискредитацию армии.

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым вводится в Уголовном кодексе РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Документ был внесен 22 января группой депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным, он был принят в первом чтении 24 января, во втором чтении — 31 января. Подробнее об этом стогом законе — ЗДЕСЬ. Отметим, что авторами инициативы являются 395 депутатов Госдумы.

Неоднократно обсуждали с вами этот вопрос — абсолютное большинство выступает за необходимость наказания предателей, которые из‑за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим, — заявил Вячеслав Володин.

По его словам, принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны.

Лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности, — подчеркнул Председатель Госдумы.