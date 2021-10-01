Глава Крыма: ситуация с выполнением ФЦП под контролем

Ситуация с реализацией федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма в регионе остается под контролем, несмотря на отставку профильного вице-премьера. Такое мнение выразил Глава Республики Сергей Аксёнов.

Еще не знаю, — ответил Аксёнов на вопрос, будет ли упразднена должность вице-премьера, курирующего ФЦП. — Все курирую я, как всегда. Все под контролем, все работает. Но процесс пока не завершен.

По его словам, кадровые изменения в правительстве Крыма пока не завершены.