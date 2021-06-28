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Глава Крыма: срок подачи заявлений от пострадавших в результате ЧС продлен до 24:00 30 июня

Глава Крыма: срок подачи заявлений от пострадавших в результате ЧС продлен до 24:00 30 июня

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:42 28.06.2021

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что заявления на выплаты компенсаций от граждан, пострадавших в результате ЧС, будут приниматься  органами местного самоуправления до 24:00 30 июня.

Заявления от граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, будут приниматься органами местного самоуправления до 24:00 30 июня. Это касается выплаты разовой материальной помощи, а также выплат по утрате имущества первой необходимости, утрате жилья или проведения капитального ремонта, компенсации материального ущерба в результате затопления автомобиля, — заявил Глава РК.

Отметим, что сегодня Аксёнов работает в восточном Крыму. В частности, он уже ознакомился с ходом восстановительных работ после ЧС на улице Фрунзе в пгт. Кировское. Ждут Главу Республики сегодня и в селах Ленинского района, и в Керчи.

Глава Крыма: срок подачи заявлений от пострадавших в результате ЧС продлен до 24:00 30 июня

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