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Глава уверен: не время веселиться
Фото: Telegram-канал С.Аксёнова

Глава Крыма уверен: не время веселиться

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 13:01 26.03.2024

День траура прошел, но боль не отпускает… Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал отказаться (в ближайшие дни) от увеселительных мероприятий. И не ко времени, и не к месту такие «развлекушки» сейчас.

На минувших выходных в Республике Крым действовал запрет на проведение культурно-массовых, развлекательных, спортивных мероприятий. На сегодня такого запрета нет. Тем не менее считаю, что некоторое время, по крайней мере, в ближайшие дни, лучше обойтись без публичных увеселительных мероприятий. Понятно, что официальный день общенационального траура прошел, но, думаю, каждый человек, у которого есть совесть и понятие об элементарных этических нормах, понимает, что сейчас неуместно демонстрировать и выставлять напоказ безудержное веселье, — отметил Сергей Аксёнов.

 

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