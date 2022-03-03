Глава Крыма уверен в успехе спецоперации Вооруженных Сил России на Украине

Глава Крыма Сергей Аксёнов разоблачил очередной украинский фейк – панические сообщения в соцсетях о якобы подготовке на полуострове эвакуации, «ввиду наступления националистов и украинских войск».

Они не смогли заставить нас отступить в 2014 году, а сегодня подобная дебильная пропаганда уж точно не вызывает ничего, кроме смеха, — отметил Сергей Аксёнов.

Он выразил уверенность в успехе спецоперации Вооруженных Сил России на Украине.

Мы знаем мощь наших Вооруженных Сил, мы видим мужество и непреклонную решимость наших воинов покончить с нацистской гадиной и твердую позицию Президента. Все цели специальной военной операции, как сказал наш Верховный Главнокомандующий, будут достигнуты. Бегите, бандерлоги, бегите! – подытожил Аксёнов.

Тем временем Министерство обороны России распространило видео продвижения (уже в Киевской области) подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции на Украине.

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