Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Глава Крыма вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
актуально в республике
Глава вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий

Глава Крыма вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:40 27.12.2023

Глава Крыма Сергей Аксёнов вручил удостоверения ветеранов боевых действий участникам специальной военной операции. Он поблагодарил бойцов за мужество, за то, что в тяжелый для страны момент они не остались в стороне, встав на защиту Родины и ее граждан.

Вы  с честью выполняли свой долг, тяжелую боевую работу, каждую минуту рискуя жизнью и здоровьем. Россия всегда держалась и держится на таких людях. Уверен, что защитники Отечества, участники СВО, вне зависимости от их статуса, должны быть окружены заботой и вниманием со стороны государства и общества. Это вопрос справедливости, и такова четкая позиция нашего Президента и Верховного Главнокомандующего, – подчеркнул Глава Крыма.

Глава Крыма вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий

Сергей Аксёнов вручил государственную награду Российской Федерации, медаль «За храбрость», и удостоверения ветеранов боевых действий.

Узнайте больше:  Внимание! В Крыму - усиление ветра

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

Просмотры: 2 114

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Сергей Аксёнов

Комментарии для сайта Cackle
Сергей Аксёнов
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.