Глава Крыма вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий

Глава Крыма Сергей Аксёнов вручил удостоверения ветеранов боевых действий участникам специальной военной операции. Он поблагодарил бойцов за мужество, за то, что в тяжелый для страны момент они не остались в стороне, встав на защиту Родины и ее граждан.

Вы с честью выполняли свой долг, тяжелую боевую работу, каждую минуту рискуя жизнью и здоровьем. Россия всегда держалась и держится на таких людях. Уверен, что защитники Отечества, участники СВО, вне зависимости от их статуса, должны быть окружены заботой и вниманием со стороны государства и общества. Это вопрос справедливости, и такова четкая позиция нашего Президента и Верховного Главнокомандующего, – подчеркнул Глава Крыма.

Сергей Аксёнов вручил государственную награду Российской Федерации, медаль «За храбрость», и удостоверения ветеранов боевых действий.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.