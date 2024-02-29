Глава Крыма встретился с федералами-строителями и поблагодарил их за помощь Республике

Глава Крыма Сергей Аксёнов провел встречу с заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Вадимом Васильевым и директором Департамента реализации региональных инвестиционных программ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергеем Карасевым.
Сергей Аксёнов поблагодарил представителей Минстроя России за совместную работу, поддержку отраслей строительства и ЖКХ Крыма, содействие в социально-экономическом развитии Республики. Он вручил Отличительный знак «Часы от Главы Республики Крым» Вадиму Васильеву и Благодарность Главы РК Сергею Карасеву.
Сергей Аксёнов акцентировал, что работа на благо Республики Крым и всей России будет продолжена.
Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.
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С тегами: Сергей Аксёнов