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Глава встретился с федералами-строителями и поблагодарил их за помощь Республике

Глава Крыма встретился с федералами-строителями и поблагодарил их за помощь Республике

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:44 29.02.2024

Глава Крыма Сергей Аксёнов провел встречу с заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Вадимом Васильевым и директором Департамента реализации региональных инвестиционных программ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергеем Карасевым.

Сергей Аксёнов поблагодарил представителей Минстроя России за совместную работу, поддержку отраслей строительства и ЖКХ Крыма, содействие в социально-экономическом развитии Республики. Он вручил Отличительный знак «Часы от Главы Республики Крым» Вадиму Васильеву и Благодарность Главы РК Сергею Карасеву.

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Глава Крыма встретился с федералами-строителями и поблагодарил их за помощь Республике

Сергей Аксёнов акцентировал, что работа на благо Республики Крым и всей России будет продолжена.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

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