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Глава встретился с руководителем республиканской ассоциации предпринимателей-инвалидов

Глава Крыма встретился с руководителем республиканской ассоциации предпринимателей-инвалидов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:40 20.12.2023

Обсуждались перспективы реализации программ обеспечения жильем инвалидов.

Глава Крыма  Сергей Аксёнов провел встречу с председателем региональной общественной организации «Крымская республиканская  ассоциация предпринимателей-инвалидов» Иваном Плохотниченко.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с урегулированием нормативно-правовой базы в части обеспечения жильем инвалидов, и перспективы реализации таких программ. Кроме того, обсудили возможность обучения медицинских специалистов работе с инвалидами первой и второй групп, повышения их квалификации с учетом специфики заболеваний инвалидов, — сообщает пресс-служба Главы РК.

Сергей Аксёнов отметил, что все вопросы взяты в работу профильными министерствами.

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