Глава Крыма встретился с руководителем республиканской ассоциации предпринимателей-инвалидов

Глава Крыма Сергей Аксёнов провел встречу с председателем региональной общественной организации «Крымская республиканская ассоциация предпринимателей-инвалидов» Иваном Плохотниченко.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с урегулированием нормативно-правовой базы в части обеспечения жильем инвалидов, и перспективы реализации таких программ. Кроме того, обсудили возможность обучения медицинских специалистов работе с инвалидами первой и второй групп, повышения их квалификации с учетом специфики заболеваний инвалидов, — сообщает пресс-служба Главы РК.