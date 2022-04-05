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Глава Крыма выступил с призывом защитить русскоязычных соотечественников за рубежом

Глава Крыма выступил с призывом защитить русскоязычных соотечественников за рубежом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:25 05.04.2022

Сейчас необходимы законодательные решения для защиты русскоязычных соотечественников в недружественных государствах. Такое мнение высказал Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Комментируя высказывания мэра Днепропетровска Бориса Филатова в социальных сетях, которые содержали призывы к «убийству русских по всему миру», Сергей Аксёнов отметил, что в разжигании ненависти участвуют и западные СМИ, и различные интернет-ресурсы, и политики.

Глаа РК считает, что  русских пытаются поставить вне закона и ясно дают понять, что в отношении наших соотечественников никакие нормы права и морали не действуют.

Быть русским в недружественных государствах сегодня небезопасно. Поэтому жизненно необходимы консолидация и самоорганизация русских общин в зарубежных странах, всех наших русскоязычных и русскокультурных соотечественников для защиты своих прав. Это требует, в том числе законодательных решений на федеральном уровне, — отметил Аксёнов.

Глава Крыма намерен выступить с соответствующими законодательными инициативами.

Узнайте больше:  Аксёнов разбушевался. За что получили выговоры крымские министры и главы администраций

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