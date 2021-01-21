Глава крымского минздрава проверил организацию приема пациентов в Симферопольской поликлинике №3

Министр здравоохранения РК Александр Остапенко, совместно с линейно-контрольной службой проинспектировал разделение потоков пациентов и организацию их приема в Симферопольской поликлинике №3. Об этом министр сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook .

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 3» обслуживает 64 357 человек взрослого населения, которым оказывается медицинская помощь на базе учреждения, согласно территориальной программе государственных гарантий на плановый период 2021 год.

Итоги проверки.

Нарушений в ходе проведения проверки не выявлено. При входе в поликлинику ответственный сотрудник всем проводит термометрию. При выявлении температурящих пациентов, они направляются в кабинет неотложных состояний. Проводится разобщение потоков пациентов, обратившихся за медицинской помощью в плановом и неотложном порядке. Посетители поликлиники находятся в масках, с соблюдением социальной дистанции. Посадочных мест достаточно.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Голькина И.В. лично контролирует маршрутизацию потоков пациентов, обратившихся за медицинской помощью. В ходе проведения проверки замечаний в работе регистратуры по обслуживанию пациентов выявлено не было. Время ожидания приема возле регистратуры составляет 5-10 минут. Порядок записи пациентов на прием в системе электронной регистратуры в учреждении соблюден. Очереди нет. При проведении проверки, в регистратуре работали три окна, прием пациентов проводили три регистратора и сотрудник call-центра, — подчеркнул Александр Остапенко.

На момент проверки в лечебном учреждении подключена информационно-телекоммуникационная система «Интернет». Для полноценной работы медучреждения в модуле «Электронная регистратура» Единой медицинской информационной системе здравоохранения Республики Крым имеется достаточный объем компьютерной и оргтехники.

Запись пациентов на прием к участковым терапевтам проводится по самообращению, через терминал, по телефону регистратуры и по телефону call-центра, которые размещены на официальном сайте учреждения. В поликлинике назначено ответственное лицо и налажена работа в системе напоминаний о выполненной записи на прием (уведомление смс, по электронной почте, посредством телефонной связи), осуществляется обратная взаимосвязь регистратор-пациент, по причине отсутствия доктора (болезни, отпуска).

Фото: пресс-служба минздрава РК.