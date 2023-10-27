Глава крымского парламента Владимир Константинов встретился с митрополитом Тихоном. Что обсуждали

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов встретился с главой Крымской митрополии Высокопреосвященнейшим митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном (Шевкуновым).

Впереди — много работы, направленной на развитие православия, воспитание подрастающего поколения в духе наших традиционных ценностей. Более того, в условиях развернувшейся информационной войны, нашего противостояния с Западом православной церкви, другим традиционным религиям отводится особая просветительская роль, — раскрыл темы беседы Владимир Константинов.

Политик пообещал активно взаимодействовать с митрополитом Тихоном.

Со своей стороны Государственный Совет Республики Крым будет оказывать все необходимое содействие православной церкви, — подчеркнул глава парламента РК.