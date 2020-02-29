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 Глава МИД «незалежной» пожаловался на срыв международной изоляции России
Фото: РИА Новости

Глава МИД «незалежной» пожаловался на срыв международной изоляции России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:15 29.02.2020

Министр иностранных дел «незалежной» Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что планы Киева на международную изоляцию России не оправдались. В частности, глава МИД пожаловался на поведение западных стран в отношении РФ.

Кто-то предлагает потанцевать на свадьбе, кто-то говорит, а почему бы не восстановить участие в G7, кто-то говорит, что «я вынужден ехать, потому что мы – небольшая страна, и давайте мы поедем в Москву о чем-то поговорим, – заявил Пристайко.

По словам дипломата, Украине следует напоминать Западу о политике «изоляции», введенной после воссоединения Крыма с Россией. Он назвал «размытием границ твердой позиции» переговоры, которые ведут западные лидеры с Москвой. При этом он отметил, что курсу на изоляцию РФ пришел конец, а возглавить его в данный момент Киев не в силах.

Глава МИД «незалежной» пожаловался на срыв международной изоляции России

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