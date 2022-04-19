Глава МИД РФ: на Украине начинается следующая фаза спецоперации

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о начале следующей фазы спецоперации на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу «India Today».

Операция на востоке Украины направлена на — как уже было объявлено — полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации, — отметил Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что кризис давно мог разрешиться, если бы президент Украины Владимир Зеленский шел на сотрудничество и стремился к выполнению Минских соглашений. В то же время «Запад предал Зеленского», воспользовавшись им против России.

Москва сразу после встречи в Стамбуле изменила «конфигурацию военного присутствия на Украине«, продолжил Лавров.

Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче, — отметил глава МИД России.

Министр не стал комментировать гибель крейсера «Москва», заявив, что «это дело Министерства обороны».

Они объяснили, что произошло. Я к этому не могу ничего добавить, — сказал Лавров.

Напомним Минобороны заявило, что флагман Черноморского флота затонул при буксировке в порт назначения во время шторма, так как «потерял остойчивость» из-за ранее полученных повреждений. Там утверждали, что экипаж был эвакуирован.

В этом же интервью Лавров, отвечая на вопрос, будет ли Россия применять на Украине ядерное оружие, сообщил, что Москва на данной стадии спецоперации на Украине рассматривает только опцию использования обычных вооружений. Он подчеркнул, что российские войска при проведении спецоперации на Украине действуют только против военной инфраструктуры, а не против гражданских лиц.

Отметим, что сегодня Минобороны РФ сообщило , что авиация ВКС уничтожила два склада хранения головных частей ракет «Точка-У» в Червоной Поляне и Балаклеи. В ведомстве отметили, что в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха перехвачены две украинские тактические ракеты «Точка-У». А в районах населенных пунктов Марьинка, Каменка, Семеновка и Синичино уничтожены 4 украинских беспилотных летательных аппарата.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1260 военным объектам Украины. Российскими средствами ПВО в Донецкой области сбит в воздухе украинский истребитель МиГ-2.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 487 БПЛА, 252 ЗРК, 2353 танка и других боевых бронированных машин, 256 установок РСЗО, 1014 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2208 единиц специальной военной автомобильной техники.