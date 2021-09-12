Глава минздрава Крыма Александр Остапенко с рабочим визитом посетил лечебные учреждения Симферополя

Министр здравоохранения РК Александр Остапенко совершил выезды в медицинские организации первичного звена Симферополя: вторую, третью и четвертую поликлиники, а также клиническую психиатрическую больницу № 5. Глава минздрава Крыма осмотрел ход капремонтов и встретился с трудовыми коллективами лечебных учреждений.

Обсудили с администрациями имеющиеся проблемные вопросы, осмотрел ход работ по капитальным ремонтам и провел встречи с трудовыми коллективами медучреждений. Актуальной остаётся тема выполнения плана по вакцинации, как от COVID-19, так и от гриппа, а также проведение диспансеризации, в том числе углубленной. Организация данных процессов на местах должна быть максимально удобной для граждан. Требую от руководителей четкой работы и контроля в этой части, — рассказал Остапенко.

Министр также подчеркнул, что создание комфортных условий пребывания для пациентов и медработников немаловажная задача. Объем финансирования, выделенный здравоохранению, позволяет планомерно реализовывать эту задачу.

В Симферопольской поликлинике №2 в настоящее время ведется капитальный ремонт части крыла здания для размещения отделения компьютерной томографии, оборудование уже установлено раньше предусмотренного срока, — сообщил глава республиканского минздрава.

В учреждении также продолжается капремонт ряда других помещений.

В структуре поликлиники №3 45 терапевтических участков, к учреждению прикреплено свыше 100 тысяч человек. Проводится модернизация филиалов данной поликлиники. Так, в настоящее время ведется капремонт здания по ул. Маршала Жукова, 21А, — рассказал министр.

Александр Остапенко сообщил, что на данный момент рассматривается вопрос о проведении работ по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Здание гостиницы «Северная» начало XX века по ул. Гоголя, 4.

В поликлинике № 4 также ведутся работы по капремонту, это нежилые помещения, фасад и кровля здания. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация на строительство нового модульного здания одного из отделений, а также трёхэтажной пристройки к зданию на ул. Лизы Чайкиной, 5а.

Что касается, Клинической психиатрической больницы № 5, то важно, что учреждение оказывает психиатрическую стационарную помощь не только взрослым, но также детям и подросткам. Хочу также отметить, что в больнице функционирует отделение неврозов, — сказал Остапенко.

Он поблагодарил коллег за совместную работу и профессионализм.