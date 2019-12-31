Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил всех крымчан с Новым годом

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов обратился с видеообращением ко всем крымчанам. В нем, в частности,он подвел итоги уходящего года.

Курортный сезон 2019 года стал самым успешным за весь постсоветский период. Среди ключевых событий уходящего года — выборы в Государственный совет Республики Крым и местные органы власти, формирование нового состава правительства республики, — сказал Аксёнов.

В 2019 году Крым отметил пятилетие воссоединения с Россией. По словам главы республики, за это время регион преодолел «огромный путь от разрухи к возрождению».

Заложена надежная основа для реализации огромного потенциала нашего региона во всех сферах. Построены сотни объектов инфраструктуры, образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры, спорта. Идет модернизация промышленности, сельского хозяйства, других отраслей, — отметил Глава РК.

Направления работы руководства Республики на 2020 год определены федеральными, региональными программами и национальными проектами, реализация которых в Крыму находится на личном контроле президента России.

2020 год пройдет под знаком 75-летия Великой Победы. С Крымом связаны многие важные и судьбоносные события Великой Отечественной войны. Крымчане внесли свой вклад в разгром нацизма. Уверен, что мы достойно встретим этот юбилей, то, каким станет наступающий год, во многом зависит от нас. От нашего трудолюбия, от доброго отношения друг к другу, от умения слышать и понимать друг друга, от готовности сопереживать и помогать ближнему, — подчеркнул Глава Крыма.

Он поблагодарил крымчан за самоотверженный труд и ответственность, за большую любовь к родной земле.