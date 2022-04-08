Главе администрации Ялты объявят выговор. За что

Глава РК Сергей Аксёнов анонсировал очередное большое совещание по решению накопившихся проблем Ялты. Оно состоится в понедельник, 11 апреля. Он заметил, что на этом совещании глава администрации курортного города Янина Павленко разъяснит ситуацию с проведением аукциона по размещению НТО.

В связи с тем, что Янина Петровна ввела руководство республики в заблуждение и предоставила неверную информацию, сегодня в Ялтинский городской совет направлено представление об объявлении главе администрации выговора, — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Из данного комментария не совсем понятно, состоялся ли аукцион. Ранее в Ялте анонсировался электронный аукцион на право размещения нестационарных торговых объектов по лотам в Форосе, Алупке и Симеизе. Прием документов стартовал 23 февраля, а сам конкурс должен был проводиться на федеральной площадке «Росэлторг».

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