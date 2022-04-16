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Главком ВМФ встретился в Севастополе с экипажем ракетного крейсера «Москва»
Скриншот: МО РФ

Главком ВМФ встретился в Севастополе с экипажем ракетного крейсера «Москва»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:17 16.04.2022

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе.

Адмирал Николай Евменов довел экипажу крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-Морском Флоте. Традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-Морском Флоте, — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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