Главком ВМФ встретился в Севастополе с экипажем ракетного крейсера «Москва»

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе.

Адмирал Николай Евменов довел экипажу крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-Морском Флоте. Традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-Морском Флоте, — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.