Главная проблема Крыма – не вода, а мусор

В Крыму необходимо полностью переломить ситуацию, связанную с уборкой территорий и вывозом твердых коммунальных отходов. Такое мнение высказал Глава РК Сергей Аксёнов. Он дал негативную оценку качеству работы МУПов, управляющих компаний, занимающихся уборкой и вывозом ТКО в населенных пунктах. При этом Глава Крыма рассказал, что лично выезжал в города Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию, чтобы оценить ситуацию с санитарным состоянием территорий.

К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой – катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения, и многих других важных вопросов, — уточнил Глава Республики.

В ходе рабочего выезда Главы Крыма выяснилось, что часть контейнерных площадок переполнена, часть располагается в неудобных местах, на улицах много строительного мусора и навалы сухих веток. При этом администрации городов не предпринимают исчерпывающих мер по обеспечению уборки территории, вывоз мусора осуществляется несвоевременно.

Контроль за состоянием мусорных площадок практически не производится. То же самое касается покоса газонов и придомовых территорий, озеленения, — отметил Аксёнов.

Он подчеркнул, что теперь выезды в регионы с целью контроля качества уборки будут осуществляться на постоянной основе. Все данные будут фиксироваться, после чего по итогам будут предприняты организационные выводы.

Напоминаю, что ответственность за санитарное состояние в муниципалитетах несут непосредственно главы администраций. Только личная вовлеченность руководителей позволит наладить эффективную работу в данном направлении. При этом недопустимо, когда руководители управляющих организаций и чиновники местных администраций только наблюдают со стороны. В таком случае на их места найдутся другие грамотные и квалифицированные специалисты, — дополнил Глава РК.

Сергей Аксёнов сообщил, что врио руководителя ГУП РК «Крымэкоресурсы» назначен Александр Шимко, предыдущий директор предприятия Денис Попко освобожден с занимаемой должности. Глава Крыма поздравил нового руководителя предприятия с назначением на должность, а также обозначил ряд вопросов, требующих незамедлительного решения.