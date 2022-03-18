Главный судебный пристав УФССП России по Севастополю проведет личный прием граждан

23 марта с 10.00 до 12.00 в приемной Президента Российской Федерации, по адресу: г. Севастополь, пл. Нахимова, д. 1, руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю – главным судебным приставом Севастополя Мосеенковым Александром Владимировичем, майором внутренней службы, будет проводиться личный прием граждан.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 8(8692)53-93-00. Для участия в приеме, гражданам необходимо иметь документ удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий полномочия. При себе иметь средство индивидуальной защиты (маска), — сообщили в пресс-службе ведомства.

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