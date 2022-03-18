реклама крым
Горячие новости
Главная | Власть в Крыму | Судебные приставы Крыма | Главный судебный пристав УФССП России по Севастополю проведет личный прием граждан

crimeapress_news



реклама в крыму
Внимание! Вечером в Симферополе отключат воду (до понедельника)

Главный судебный пристав УФССП России по Севастополю проведет личный прием граждан

Опубликовал: КрымPRESS в Судебные приставы Крыма 20:26 18.03.2022

23 марта с 10.00 до 12.00 в приемной Президента Российской Федерации, по адресу: г. Севастополь, пл. Нахимова, д. 1, руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю – главным судебным приставом Севастополя Мосеенковым Александром Владимировичем, майором внутренней службы, будет проводиться личный прием граждан.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 8(8692)53-93-00. Для участия в приеме, гражданам необходимо иметь документ удостоверяющий личность и  (или) документ,  подтверждающий полномочия. При себе иметь средство индивидуальной защиты (маска), — сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Узнайте больше:  Судебные приставы в Севастополе помогли местной жительнице получить заработную плату

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.