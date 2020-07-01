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Голосование по поправкам в Конституцию в Севастополе: «застрельщик» - Черноморский флот
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Голосование по поправкам в Конституцию в Севастополе: «застрельщик» — Черноморский флот

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:22 01.07.2020

Утро основного дня голосования по поправкам в Конституцию началось с хороших цифр – к 1 июля проголосовала почти половина жителей города-Героя (включенных в списки избирателей).

На 10:00 с учётом ранее досрочно проголосовавших приняли участие в голосовании 158 264 человека – это более 48,6%, — сообщил глава севастопольского Избиркома Сергей Даниленко.

По его словам, самая высокая явка в Ленинском районе – 55,5%. Но эта цифра меркнет перед статистикой по Черноморскому флоту — 100%!

Военнослужащие Черноморского флота уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Свой выбор сделали 100% личного состава.

Кроме военнослужащих, находящихся в пунктах постоянной дислокации, проголосовали также моряки, выполняющие специальные задачи в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ России в дальней морской зоне, – сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Последними проголосовали экипажи кораблей, которые находились в акватории Чёрного моря. Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» и ракетного катера «Ивановец» после прибытия в назначенные районы сил для ротации зашли в ближайшие пункты базирования сил Черноморского флота и выразили своё отношение к предлагаемым изменениям.

Сегодня последний — основной день голосования по поправкам в Конституцию. Севастопольские избирательные участки работают до 20:00.

Голосование по поправкам в Конституцию в Севастополе: «застрельщик» - Черноморский флот

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