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Город Саки - самое экологически чистое муниципальное образование Республики Крым

Город Саки — самое экологически чистое муниципальное образование Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Экология Крыма 19:56 08.06.2021

В рамках республиканской экологической акции «Крым – регион экологической безопасности и чистоты» был проведён социологический опрос, по результатам которого самым чистым муниципальным образованием Республики Крым и признан город Саки.

Каждый желающий мог отдать свой голос за самый чистый регион республики. По результатам онлайн-голосования город Саки в этом году набрал 30,18% голосов, на втором месте — Красногвардейский район — 19.92%, третью позицию занял Кировский район – 13.59%. Представителям органов местного самоуправления, набравших наибольшее количество голосов, были вручены кубки и дипломы. Награды вручили в ходе заседания коллегии Минприроды Крыма, приуроченного к празднованию Всемирного дня охраны окружающей среды, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

Город Саки - самое экологически чистое муниципальное образование Республики Крым

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