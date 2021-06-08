Город Саки — самое экологически чистое муниципальное образование Республики Крым

Каждый желающий мог отдать свой голос за самый чистый регион республики. По результатам онлайн-голосования город Саки в этом году набрал 30,18% голосов, на втором месте — Красногвардейский район — 19.92%, третью позицию занял Кировский район – 13.59%. Представителям органов местного самоуправления, набравших наибольшее количество голосов, были вручены кубки и дипломы. Награды вручили в ходе заседания коллегии Минприроды Крыма, приуроченного к празднованию Всемирного дня охраны окружающей среды, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.