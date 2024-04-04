Городские и районные больницы Крыма получили 37 новых автомобилей  

Благодаря реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение» в городские и районные больницы Крыма поставлено 37 автомобилей «Lada Granta». Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

Полученный автотранспорт распределен в 15 лечебных учреждений и будет использован для доставки пациентов в медорганизации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов к жителям отдаленных сел, — рассказал министр.

Девять автомобилей направлены в Джанкойскую центральную районную больницу. По шесть единиц автотранспорта получили Бахчисарайская и Белогорская центральные районные больницы. Три машины направлены в Судакскую городскую больницу, по два автомобиля – в центральные городские больницы Алушты и Красноперекопска. По одной единице автомобильного транспорта направлено в Симферопольскую поликлинику №5, Керченскую городскую больницу №1 им. Н. И. Пирогова, Феодосийский медицинский центр, в Советскую и Сакскую районные больницы, а также в Красногвардейскую, Первомайскую, Ленинскую, Черноморскую центральные районные больницы.

В последующем руководителями медучреждений автотранспорт распределяется, в том числе, в участковые больницы и врачебные амбулатории районов для повышения доступности медицинской помощи жителям сельской местности и комфортной работы местных медиков, — отметил Скорупский.

По его словам, в этом году, помимо данной поставки, планируется закупить ещё семь единиц автотранспорта. На приобретение всех 44 автомобилей «Lada Granta» выделено 46,52 млн. рублей.

Напомним, что в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение» ежегодно предусмотрены средства на приобретение автомобильного транспорта в медорганизации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Так, за период 2022-2023 год приобретено 101 единиц автомобильного транспорта в 23 медицинских учреждения. Таким образом, реализация вышеуказанных мероприятий позволяет регулярно обновлять автопарк медучреждений.

Фото: пресс-служба минздрава РК.