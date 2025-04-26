Городские пляжи Севастополя продолжают готовить к сезону

Операторы пляжей активно занимаются благоустройством пляжей: ремонтируют и красят кабинки для переодевания и душевые, натягивают сетки для игры в футбол и волейбол, а также обязательно готовят разрешительную документацию. Эта работа на особом контроле у губернатора.

Оператор пляжа Любимовка на этой неделе разровнял берег, оформил территорию для игры в футбол, занимается окраской детских игровых комплексов и прочих инфраструктурных объектов. Помимо приведения в порядок самого пляжа оператор позаботился и о безопасности отдыхающих – в ближайшее время установят камеры видеонаблюдения, радиооповещение, уже завершено обучение матросов спасателей, на каждой спасательной вышке будут дежурить два спасателя в режиме два часа через два, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления благоустройства департамента городского хозяйства Артура Умарова.

Также в преддверии сезона на каждом пляже проводятся лабораторные исследования воды и почвы и исследование дна. В Любимовке это уже выполнено, но перед открытием сезона будет сделано повторно.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя