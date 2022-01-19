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Городской суд Праги рассмотрит дело о выдаче россиянина Александра Франчетти на Украину
Фото: ВК

Городской суд Праги рассмотрит дело о выдаче россиянина Александра Франчетти на Украину

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:47 19.01.2022

Городской суд Праги во второй половине февраля рассмотрит дело гражданина РФ Александра Франчетти, выдачи которого добивается Украина. Об этом сообщили ТАСС в среду в секретариате суда.

Предварительно запланировано, что заседание по данному делу состоится во второй половине февраля. Точная дата пока не установлена, — сказали в суде.

Дело Франчетти недавно поступило в суд из городской прокуратуры Праги, где, как проинформировал ее пресс-секретарь Алеш Цимбала, не обнаружили препятствий для экстрадиции россиянина на Украину.

Шансы не попасть в лапы киевскому режиму? Если пражский суд удовлетворит запрос киевских властей, то его вердикт может быть опротестован в Верховном суде. Ну и окончательное решение вопроса остается в компетенции министра юстиции Чехии, который самостоятельно определяет допустимость экстрадиции по запросу иностранного государства.

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Киевские власти обвиняют одного из активистов Русской весны в Севастополе Франчетти в антигосударственной деятельности. На Украине ему грозит восемь лет заключения.

Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил ТАСС, что защита Франчетти может обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы запретить его выдачу киевским властям в связи с отсутствием гарантий соблюдения прав человека на Украине.


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