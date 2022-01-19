Городской суд Праги рассмотрит дело о выдаче россиянина Александра Франчетти на Украину

Городской суд Праги во второй половине февраля рассмотрит дело гражданина РФ Александра Франчетти, выдачи которого добивается Украина. Об этом сообщили
Предварительно запланировано, что заседание по данному делу состоится во второй половине февраля. Точная дата пока не установлена, — сказали в суде.
Дело Франчетти недавно поступило в суд из городской прокуратуры Праги, где, как проинформировал ее пресс-секретарь Алеш Цимбала, не обнаружили препятствий для экстрадиции россиянина на Украину.
Шансы не попасть в лапы киевскому режиму? Если пражский суд удовлетворит запрос киевских властей, то его вердикт может быть опротестован в Верховном суде. Ну и окончательное решение вопроса остается в компетенции министра юстиции Чехии, который самостоятельно определяет допустимость экстрадиции по запросу иностранного государства.
Киевские власти обвиняют одного из активистов Русской весны в Севастополе Франчетти в антигосударственной деятельности. На Украине ему грозит восемь лет заключения.
Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил ТАСС, что защита Франчетти может обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы запретить его выдачу киевским властям в связи с отсутствием гарантий соблюдения прав человека на Украине.
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