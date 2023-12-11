Госавтоинспекция Севастополя подводит итоги рейда «Такси»

Сотрудниками Госавтоинспекции Севастополя проводится систематическая работа по выявлению нарушений Правил дорожного движения водителями такси. За время проведения очередного профилактического мероприятия проверено 45 автомобилей такси, в отношении водителей которых составлено 20 административных материалов за различные нарушения ПДД. Также во время рейда выявлено 6 фактов, связанных с нарушением перевозки пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности; 5 фактов, связанных с нарушением управления транспортных средств, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Автоинспекторы провели проверку наличия у водителей соответствующих разрешительных и регистрационных документов, в том числе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, путевых листов с отметками о прохождении предрейсового медицинского осмотра и проверки технического состояния транспортного средства, своевременность прохождения технического осмотра транспортных средств, наличие действующего страхового полиса. Во время проверки особое внимание было уделено наличию в салоне автомобиля детских удерживающих устройств и их использованию при перевозках несовершеннолетних пассажиров, техническому состоянию транспортных средств и их укомплектованности, в том числе законности внесения изменений в конструкцию транспортного средства. Также одной из задач мероприятия было предотвращение деятельности водителей нелегальных такси, — сообщает пресс-служба УМВД по г. Севастополю.

ГИБДД призывает участников дорожного движения к строгому соблюдению Правил дорожного движения, особенно при перевозке пассажиров.

Фото: УМВД по г. Севастополю.