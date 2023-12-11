Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ГИБДД Крыма | Госавтоинспекция Севастополя подводит итоги рейда «Такси»
актуально в республике
Госавтоинспекция Севастополя подводит итоги рейда «Такси»

Госавтоинспекция Севастополя подводит итоги рейда «Такси»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:45 11.12.2023

Сотрудниками Госавтоинспекции Севастополя проводится систематическая работа по выявлению нарушений Правил дорожного движения водителями такси. За время проведения очередного профилактического мероприятия проверено 45 автомобилей такси, в отношении водителей которых составлено 20 административных материалов за различные нарушения ПДД. Также во время рейда выявлено 6 фактов, связанных с нарушением перевозки пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности; 5 фактов, связанных с нарушением управления транспортных средств, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Госавтоинспекция Севастополя подводит итоги рейда «Такси»

Автоинспекторы провели проверку наличия у водителей соответствующих разрешительных и регистрационных документов, в том числе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, путевых листов с отметками о прохождении предрейсового медицинского осмотра и проверки технического состояния транспортного средства, своевременность прохождения технического осмотра транспортных средств, наличие действующего страхового полиса.

Во время проверки особое внимание было уделено наличию в салоне автомобиля детских удерживающих устройств и их использованию при перевозках несовершеннолетних пассажиров, техническому состоянию транспортных средств и их укомплектованности, в том числе законности внесения изменений в конструкцию транспортного средства. Также одной из задач мероприятия было предотвращение деятельности водителей нелегальных такси, — сообщает пресс-служба УМВД по г. Севастополю.

Госавтоинспекция Севастополя подводит итоги рейда «Такси»

ГИБДД призывает участников дорожного движения к строгому соблюдению Правил дорожного движения, особенно при перевозке пассажиров.

Узнайте больше:  Сказ про то, как в крымском городе Саки глупый нарушитель ПДД пытался дать взятку инспекторам

Госавтоинспекция Севастополя подводит итоги рейда «Такси»

Фото: УМВД по г. Севастополю.

Просмотры: 2 113

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ГИБДД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
ГИБДД России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.