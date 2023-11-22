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Госавтоинспекция Севастополя: с 1 декабря машины должны быть «обуты» в зимние шины
фото: pikist.com

Госавтоинспекция Севастополя: с 1 декабря машины должны быть «обуты» в зимние шины

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:00 22.11.2023

В соответствии с требованиями к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям законодательства, в зимний период, а именно в декабре, январе и феврале.

Зимние шины должны соответствовать следующим требованиям:

  • шины с шипами противоскольжения должны быть установлены на все колеса транспортного средства;
  • иметь маркированный знак в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки, а также специальными знаками;
  • износ рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, должен составлять не более 4,0 мм.

Из принципиальных нововведений – требования к сезонности шин. Имеется запрет на эксплуатацию транспортных средств с зимними шипованными шинами весь летний период (июнь, июль и август). При этом в зимний период (с декабря по февраль включительно) запрещена эксплуатация легковых автомашин категории M1 (пассажирские автомобили с количеством не более 8 посадочных мест без учета водительского места) и небольших грузовиков категории N1 (массой не более 3,5 тонн) без зимних шин.

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В зимний период (декабрь-февраль включительно) запрещена эксплуатация автобусов и грузовиков массой более 3,5 тонн в комплектации которых отсутствуют цепи противоскольжения. Это не означает, что цепи должны всю зиму быть установлены на колесах, они просто должны находиться в автомобиле на случай осложнения дорожной обстановки.

Согласно части 1 статьи 12.5. КоАП РФ управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена и влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Госавтоинспекция Севастополя планирует в зимний период проводить рейдовые проверки с целью выявления транспортных средств, эксплуатирующийся с нарушением действующего законодательства. Особое внимание будет уделяться транспортным средствам, осуществляющим перевозки пассажиров.

источник: Госавтоинспекция УМВД России по г. Севастополю

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