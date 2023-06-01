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Госдума денонсировала договор с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу
Фото: pikist.com

Госдума денонсировала договор с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:41 01.06.2023

Документ ранее был внесен Президентом РФ Владимиром Путиным.

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли закон о денонсации Договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Это соглашение Россия и Украина подписывали в 2003 году в Керчи. И с тех пор… К слову, еще в феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море. Впрочем, теперь Азовское море – внутреннее море  РФ.

В результате принятия ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат теперь только РФ. Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, — сказано в пояснительной записке.

 

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