Госдума одобрила в первом чтении повышение порога инвестиций для участников СЭЗ в Крыму

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение порога инвестиций для вхождения в свободную экономическую зону (СЭЗ) в Крыму и Севастополе. Документ был инициирован Правительством РФ.

Законопроект предусматривает возможность установления ограничений на отдельные виды деятельности участниками СЭЗ на территории соответствующего субъекта РФ на основании решения уполномоченного органа государственной власти региона. При этом вопрос об ограничении отдельных видов деятельности рассматривается субъектом РФ с учетом текущей социально-экономической ситуации.

Еще новшества: изменяется уполномоченный орган, который вправе определять иные, помимо прямо указанных в законе, виды деятельности, которые для участников СЭЗ не допускаются (в настоящее время это правительство РФ). Таким правом наделяются высшие исполнительные органы государственной власти Крыма и Севастополя, которые будут определять такие виды деятельности по согласованию с уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с учетом приоритетов развития отдельных отраслей экономики.

Главное же, увеличиваются требования к минимальному объему капитальных вложений: предлагается установить необходимость осуществления участником СЭЗ капитальных вложений в первые 3 года реализации инвестпроекта в объеме не менее 60 млн. рублей, а для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) — не менее 6 млн. рублей (ранее эти требования составляли 30 млн. и 3 млн. рублей соответственно).

Также законодательство о СЭЗ предлагается дополнить положениями, предусматривающими, что при внесении изменений в договор об условиях деятельности в СЭЗ оценка инвестиционной декларации на предмет эффективности реализации инвестпроекта не проводится. В перечень оснований для отказа во внесении изменений в договор об условиях деятельности в СЭЗ включается новое основание — снижение количества планируемых для создания рабочих мест.

На сегодня в рамках реализации особого порядка работы с инвесторами в Крыму реализуется 219 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 221,8 миллиардов рублей.