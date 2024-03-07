Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова встретилась в Крыму с детьми, пострадавшими от действий ВСУ

В Крым на отдых и оздоровление прибыли 52 ребенка, которые пострадали от преступных действий ВСУ. С детьми из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей встретилась заместитель Председателя Госдумы от фракции «Единая Россия» Анна Кузнецова.

Дети находятся в центре спорта «Эволюция», расположенном в Евпатории.

Здесь есть условия, которые нужны для ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. По поручению Председателя Госдумы Вячеслава Володина было решено помочь детям из воссоединенных регионов, которые живут на прифронтовых территориях, или пострадали от действий ВСУ, — рассказала Анна Кузнецова.

Еще 20 детей в ближайшие дни приедут в «Алые Паруса».

Сложно, наверное, подобрать по географическим показателям регион России, который более подходит для реабилитации и отдыха детей одновременно. Краснодарский край, безусловно, но Крым имеет совершенно разные климатические условия, подходящие для разных запросов, — отметила заместитель Председателя Госдумы.

Анна Кузнецова осмотрела учебные корпуса, побывала в кабинете арт-терапии, ЛФК и психолога. Также парламентарий отметила, что вопрос развития Крыма находится в повестке.

Хочется, чтобы как можно скорее завершилась победой специальная военная операция. Тогда можно будет в полную силу вкладываться сюда, транспортное сообщение станет более эффективным, логистика, — подчеркнула она.

Всего в ближайшее время 110 детей, пострадавших от действий ВСУ, пройдут реабилитацию.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.