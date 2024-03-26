Вячеслав Володин — о смертной казни: не надо никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин высказался по вопросу отмены моратория на смертную казнь в России. По его словам, эта тема должна стать предметом рассмотрения Конституционного суда РФ

У нас в Конституции и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора. Поэтому не надо никаких референдумов — достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда, — сказал на пленарном заседании Председатель Госдумы.

Также он подчеркнул, что «любые решения надо принимать, безусловно, на холодную голову и просчитывать все последствия».

При этом Вячеслав Володин напомнил, что Россия вышла из Совета Европы, потому соответствующие международные обязательства на нашу страну не распространяются.

Ранее председатель профильного думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников также отметил, что «есть мораторий Конституционного суда, есть мораторий Президента».

Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, в свою очередь, заявил, что тему введения в РФ смертной казни за терроризм глубоко и содержательно проработают, а решение «будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества».