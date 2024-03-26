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Вячеслав Володин — о смертной казни: не надо никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда
Фото: пресс-служба Госдумы

Вячеслав Володин — о смертной казни: не надо никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:06 26.03.2024

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин высказался по вопросу отмены моратория на смертную казнь в России. По его словам, эта тема должна стать предметом рассмотрения Конституционного суда РФ

У нас в Конституции и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора. Поэтому не надо никаких референдумов — достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда, — сказал на пленарном заседании Председатель Госдумы.

Также он подчеркнул, что «любые решения надо принимать, безусловно, на холодную голову и просчитывать все последствия».

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При этом Вячеслав Володин напомнил, что Россия вышла из Совета Европы, потому соответствующие международные обязательства на нашу страну не распространяются.

Ранее председатель профильного думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников также отметил, что «есть мораторий Конституционного суда, есть мораторий Президента».

Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, в свою очередь, заявил, что тему введения в РФ смертной казни за терроризм глубоко и содержательно проработают, а решение «будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества».

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