Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Принят законопроект о списании процентов по кредитам участников СВО
актуально в республике
Принят законопроект о списании процентов по кредитам участников СВО
Фото: пресс-служба Госдумы

Принят законопроект о списании процентов по кредитам участников СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:42 26.03.2024

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 26 марта, приняли в первом чтении законопроект о списании процентов по кредитам участников СВО.

Мы продолжаем работу по поддержке военнослужащих и членов их семей. Приняты в первом чтении поправки, которыми предусматривается списание начисленных в период кредитных каникул процентов по потребительским кредитам для участников специальной военной операции. После принятия закона банки должны будут в течение 10 дней уведомить заемщика об отсутствии обязанности по уплате процентов, а также направить ему уточненный график платежей, — сказал Председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

Он напомнил, что поручение найти решение данного вопроса было дано Президентом РФ Владимиром Путиным по итогам встречи с участниками СВО. Парламент нашел вариант.

Если окажется, что гражданин уже уплатил проценты во время кредитных каникул, банк должен будет перенаправить эти средства на погашение основного долга, — добавил Вячеслав Володин.

По его словам, принятие закона станет дополнительной мерой финансовой поддержки тех, кто сегодня, рискуя жизнью, защищает нашу страну.

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Госдума РФ

Комментарии для сайта Cackle
Госдума РФ
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.