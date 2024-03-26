Принят законопроект о списании процентов по кредитам участников СВО

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 26 марта, приняли в первом чтении законопроект о списании процентов по кредитам участников СВО.

Мы продолжаем работу по поддержке военнослужащих и членов их семей. Приняты в первом чтении поправки, которыми предусматривается списание начисленных в период кредитных каникул процентов по потребительским кредитам для участников специальной военной операции. После принятия закона банки должны будут в течение 10 дней уведомить заемщика об отсутствии обязанности по уплате процентов, а также направить ему уточненный график платежей, — сказал Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что поручение найти решение данного вопроса было дано Президентом РФ Владимиром Путиным по итогам встречи с участниками СВО. Парламент нашел вариант.

Если окажется, что гражданин уже уплатил проценты во время кредитных каникул, банк должен будет перенаправить эти средства на погашение основного долга, — добавил Вячеслав Володин.

По его словам, принятие закона станет дополнительной мерой финансовой поддержки тех, кто сегодня, рискуя жизнью, защищает нашу страну.