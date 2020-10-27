Госдума одобрила законопроекты о приоритете Конституции РФ над решениями международных организаций и судов

Соответствующие уточнения предложено внести в 5 кодексов, а также в 115 законов.

Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении блок из четырех законопроектов, внесенных Президентом РФ Владимиром Путиным. Поправки вносятся в статью 7 части первой Гражданского кодекса РФ , также дополняются Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ , а также более чем сто отраслевых законов . Инициированные Президентом изменения приводят действующее законодательство в соответствие с нормами Конституции РФ о недопустимости применения правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Основному закону.

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.

В соответствии с Основным законом «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ». Теперь эта конституционная норма будет отражена и в соответствующих федеральных законах».

Законопроекты касаются вопросов, которые, как показало общероссийское голосование, имеют для граждан принципиально важное значение, — сказал Председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Речь в них идет о приоритете Конституции над решениями международных организаций и судов. А в семейном праве — о безусловном приоритете наших традиционных ценностей. Мы видим, как ряд западных стран предпринимает попытки сдержать развитие нашей страны. В том числе в своих политических интересах они используют инструменты международного права. Внесенные Президентом инициативы позволят защитить права и интересы наших граждан, суверенитет государства.

Как отметил Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, с принятием соответствующих законов РФ открывает новую страницу в развитии государства.

Мы фактически отменяем полуколониальный принцип верховенства некоторых международных норм над нашей российской Конституцией, — подчеркнул он. — Это политически очень важно.

По его словам, есть ряд норм, которые не приемлемы для РФ и никогда не станут таковыми. В качестве примера, депутат привел международные решения, в которых Крым упоминается не как территория России.