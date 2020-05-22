Госдума приняла новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса. Подробности

Госдума приняла 22 мая в третьем окончательном чтении пакет законодательных мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях распространения пандемии коронавируса.

Как сообщил депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев, изменения в законодательство касаются временной отмены либо снижения налогов для граждан и субъектов предпринимательской деятельности.

В частности, во втором квартале текущего года организации и индивидуальные предприниматели, занятые в сферах деятельности, наиболее пострадавших от пандемии, социально ориентированные некоммерческие организации освобождаются от уплаты страховых взносов, а также целого ряда налогов и сборов. В их число входят налог на прибыль, единый налог на вмененный доход (ЕНВД), транспортный налог, налог на имущество организаций, земельный налог и налог, уплачиваемый в рамках патентной системы налогообложения. Льготный период по уплате единого сельскохозяйственного налога и налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составит полгода.

Кроме того, медики и социальные работники, оказывающие услуги пострадавшим от коронавирусной инфекции, полностью освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с денежных выплат стимулирующего характера за особые условия труда.

Дополнительные меры поддержки получат добросовестные арендаторы недвижимого государственного и муниципального имущества, которые смогут продлить действие арендного договора на срок до одного года на прежних условиях либо иных условиях, не ухудшающих положения арендаторов. Также им предоставлено право досрочного расторжения ранее заключенных договоров без взимания неустойки и иных штрафных санкций. Аналогичные меры предусмотрены для граждан и предприятий, арендующих земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Новые меры поддержки существенно снижают налоговую нагрузку на граждан и бизнес в сегодняшних крайне непростых условиях. Теперь наша задача – обеспечить депутатский контроль в регионах за их применением. Важно, чтобы решения, направленные на реализацию закона, принимались на местах без промедления и в полном объеме. Кроме того, мы планируем обсудить экономическую ситуацию с представителями бизнес-сообщества для выработки дополнительных мер поддержки. Если таковые потребуются, постараемся максимально оперативно подготовить соответствующие законодательные инициативы, – отметил Константин Бахарев.

Тезисно о новых мерах по поддержке граждан и бизнеса.

Увеличение детского пособия для неработающих.

По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей. Пособие получат неработающие граждане, в том числе студенты. До принятия закона эта выплата составляла 3 375 рублей в месяц.

Поддержка работников соцучреждений.

Доплаты работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июня будут освобождены от НДФЛ. Первые выплаты должны быть осуществлены уже в июне. Размер доплат был ранее определен Президентом РФ: врачам, которые работают в социальных учреждениях, установить доплату в 40 тыс. рублей за двухнедельную смену и в 60 тыс. рублей, если они непосредственно помогали больным, зараженным коронавирусом. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата составит 25 тыс. рублей, а если они работают с зараженными — 35 тыс. рублей. Для младшего персонала — 15 и 20 тыс. рублей, для технического — 10 и 15 тыс. рублей.

Поддержка арендаторов.

Малые и средние компании, работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, получат право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения убытков в виде упущенной выгоды. При этом обеспечительный платеж останется у арендодателя. Кроме того, такое расторжение возможно, если арендатор обратился к арендодателю с предложением о снижении арендной платы, и ему в этом было отказано.

Поддержка самозанятых .

Самозанятые граждане смогут использовать полученный ими по поручению Президента РФ налоговый капитал в размере 1 МРОТ (12 130 рублей) как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по ним. Капитал можно будет использовать и в 2021 году, если предприниматель не успеет потратить его в течение текущего года.

Поддержка ИП.

Снизятся налоговые издержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые безвозмездно помогают организациям, ИП и социально ориентированным НКО в борьбе с коронавирусом. Их затраты на приобретение имущества для предотвращения распространения, а также диагностики и лечения инфекции будут отнесены к расходам, связанным с производством.

Речь идет об имуществе, безвозмездно переданном медорганизациям, органам госвласти и местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям. В составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов.

Кроме того, для ИП — не работодателей, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших сферах, будут установлены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года — 20 318 рублей.

Поддержка МСП.

Субъекты малого и среднего предпринимательства получат право на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года, в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества. Ранее было принято решение дать возможность МСП приобретать муниципальное и государственное имущество.

Также субъекты МСП смогут уплачивать штраф в течение 180 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом это не касается штрафов, связанных с нарушением антикоронавирусных мер.

Поддержка социально ориентированных НКО.

Субъекты малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО будут освобождены от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года.

Поддержка туристов.

Правительство получит право уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, устанавливать особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице, а также временно приостанавливать обязательства туроператоров по возврату туристам уплаченных денежных сумм.

Туристы смогут получить денежные суммы или равнозначный туристский продукт в иные сроки. Речь идет о договорах, заключенных до 31 марта 2020 года. Порядок и условия определит Правительство РФ. Правительство также будет вправе устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, возврата платы за проезд и провоз багажа при ЧС и введении режима повышенной готовности.

Развитие телемедицины.

Правительство наделяется полномочием по установлению особенностей оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Увеличение производства антисептиков.

В случаях и порядке, установленных Правительством, изъятые или конфискованные этиловый спирт и спиртосодержащая продукция, явившиеся предметом административного правонарушения, могут быть направлены на переработку и дальнейшее использование для производства дезинфицирующих средств.

Возможность переноса экзаменов.

Правительство наделяется правом менять условия и особенности итоговой аттестации школьников и приема в вузы. При этом предусматривается, что к числу таких особенностей будет отнесена возможность признания результатов промежуточной аттестации в качестве результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, заканчивающих освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования.

Упрощение проведения общих собраний жильцов.

Предусматривается возможность установления особенностей проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме очного голосования и очно-заочного голосования, в том числе в целях исключения физического контакта между гражданами.