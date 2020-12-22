Госдума приняла закон об особом порядке госзакупок для Республики Крым и Севастополя

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регламентирующий особый порядок закупок для Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Документ был инициирован депутатами Госдумы Глебом Хором, Константином Бахаревым и Дмитрием Беликом («Единая Россия»).

Как отмечает ТАСС , необходимость внесения изменений обусловлена нормами № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обязывающими заказчиков по результатам проведения процедуры торгов заключить контракт с подрядчиком, предложившим более низкую цену контракта.

В Республике Крым в процессе проведения закупок работ по содержанию дорог цена контракта по результатам торгов зачастую опускается на уровень, не сопоставимый с предметом закупки, что приводит к невыполнению исполнителем условий контракта либо выполнению его с нарушением качества и сроков сдачи объекта в эксплуатацию, указывают авторы документа.

Решение данной проблемы возможно путем определении на законодательном уровне единственного подрядчика для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог регионального, межмуниципального или местного значения, находящихся в государственной собственности Республики Крым или муниципальной собственности муниципальных образований Республики Крым, — говорится в пояснительной записке.

Принятый документ дополняет закон о контрактной системе, предусмотрев возможность установления до 31 декабря 2022 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополь особого порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупок работ по содержанию автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Республики Крым, выполняемых исполнительным органом госвласти Крыма, проводящим государственную политику в транспортно-дорожном комплексе, или подведомственным этому органу государственным (бюджетным или автономным) учреждением или унитарным предприятием.

Вместе с этим Госдума приняла в третьем чтении закон о внесении изменений в закон о принятии Крыма в состав РФ, предусмотрев в нем возможность введения до 31 декабря 2022 года на территории Крыма и Севастополя особого порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях проведения необходимых закупок и осуществления работ по содержанию автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений.