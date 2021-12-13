Госдума сняла с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

Сегодня на заседании Совета Госдумы Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект № 17358–8 о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы. Из этого исходили при обсуждении вопроса, — прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что это совместное решение парламента и правительства.

Напомним, ранее Кабмин внес в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов. Первым проектом закона предлагается внести изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», второй регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

Ну а законопроект о QR-кодах сегодня в Думе обсуждали.

Заместитель Председателя Госдумы Анна Кузнецова на заседании фракции подняла вопрос о защите прав граждан, переболевших коронавирусом бессимптомно. Как отметила Татьяна Голикова, они смогут оформить медицинские сертификаты о перенесенном заболевании при наличии антител. По поручению Президента завершается разработка соответствующего сервиса, который будет фиксировать обращения от тех, кто переболел бессимптомно или без обращения к врачу, при условии что данные о положительном ПЦР-тесте есть в базе.

Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов выступил с вопросом о конкретизации перечня основании для медотвода при вакцинации от коронавируса. Как сообщила Татьяна Голикова, Правительство представит его в декабре — Минздраву поручено проработать этот перечень совместно с главными специалистами.

Также по предложению «Единой России» привитые иностранными вакцинами смогут получить сертификаты на полгода в случае взаимного их признания странами. Их будут выдавать после ПЦР-тестирования, сообщила Татьяна Голикова, отвечая на вопрос депутата Марии Бутиной. Кроме того, жители ЛНР, Абхазии и Южной Осетии смогут получить электронный медицинский сертификат на портале госуслуг. Вопрос об этом поднял Первый заместитель Председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев.

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что ответы представителей Правительства РФ на вопросы депутатов «были полные, развернутые и интересные». «Фракция профессионально подготовилась к этой встрече», — сказал он, отметив, что депутаты до этого много общались с избирателями в регионах и собрали их пожелания и предложения к законопроекту о QR-кодах. Он призвал продолжать диалог с гражданами и в дальнейшем.

По итогам встречи фракция КПРФ приняла решение не поддерживать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, – резюмировал Геннадий Зюганов.

По словам руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, по итогам встречи с представителями Правительства РФ фракция приняла решение голосовать против законопроекта о QR-кодах для посещения общественных мест.

Парламентарий подчеркнул, что альтернативой введению QR-кодов должно стать массовое внедрение бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус, чтобы «четко отделять больных от здоровых». Он напомнил, что привитые также могут болеть и быть переносчиками вируса.

Мы абсолютно убеждены, что вакцинироваться нужно. Мы сторонники вакцинации. Но это должно быть добровольное решение, нельзя принуждать людей, — заявил Сергей Миронов.

Он также призвал активнее информировать население о клинических испытаниях вакцин, чтобы избежать недоверия со стороны граждан.

Встреча с представителями Правительства РФ также прошла во фракции ЛДПР.

Пока ЛДПР не будет голосовать за законопроект о QR-кодах, — сообщил ее руководитель Владимир Жириновский.

Итог предварительного обсуждения: как минимум три парламентские фракции не поддержат закон о QR-кодах в общественных местах.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.

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