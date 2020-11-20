Госинспекторы минприроды Крыма выявили браконьера – незаконно охотился на косулю

Государственными инспекторами управления охотничьего хозяйства министерства экологии и природных ресурсов Крыма выявлена незаконная охота на косулю европейскую в охотничьем угодье ГБУ РК «Охотничье хозяйство «Холодная гора». Об этом сообщили в республиканском минприроды.

В результате противоправных действий гражданином незаконно добыта одна особь самки косули, которая, вместе с орудиями совершения административного правонарушения (охотничье огнестрельное оружие и патроны к нему), изъята госинспекторами Минприроды Крыма. Причиненный ущерб охотничьим ресурсам Республики Крым составил 200 тыс. рублей. По указанному факту в отношении жителя г. Судака составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ, — говорится в сообщении.

В настоящее время материалы дела находятся на рассмотрении с целью принятия решения в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подчеркивается, что минприроды РК на постоянной основе ведет контроль (надзор) за соблюдением гражданами законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Экологи призывают жителей и гостей полуострова соблюдать природоохранное законодательство при осуществлении охоты.