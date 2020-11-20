Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Экология Крыма | Госинспекторы минприроды Крыма выявили браконьера – незаконно охотился на косулю

crimeapress_news

Госинспекторы минприроды Крыма выявили браконьера – незаконно охотился на косулю
Фото: минприроды РК

Госинспекторы минприроды Крыма выявили браконьера – незаконно охотился на косулю

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 12:56 20.11.2020

Государственными инспекторами управления охотничьего хозяйства министерства экологии и природных ресурсов Крыма выявлена незаконная охота на косулю европейскую в охотничьем угодье ГБУ РК «Охотничье хозяйство «Холодная гора». Об этом сообщили в республиканском минприроды.

В результате противоправных действий гражданином незаконно добыта одна особь самки косули, которая, вместе с орудиями совершения административного правонарушения (охотничье огнестрельное оружие и патроны к нему), изъята госинспекторами Минприроды Крыма. Причиненный ущерб охотничьим ресурсам Республики Крым составил 200 тыс. рублей. По указанному факту в отношении жителя г. Судака составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ, — говорится в сообщении.

В настоящее время материалы дела находятся на рассмотрении с целью принятия решения в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подчеркивается, что минприроды РК на постоянной основе ведет контроль (надзор) за соблюдением гражданами законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Экологи призывают жителей и гостей полуострова соблюдать природоохранное законодательство при осуществлении охоты.

Госинспекторы минприроды Крыма выявили браконьера – незаконно охотился на косулю

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.