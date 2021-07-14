Госкомрегистр напоминает: в РФ официально запрещена перепродажа сведений из ЕГРН третьим лицам

В России официально запрещена перепродажа третьим лицам сведений, полученных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом напомнила председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Инна Смаль. Так, с 30 апреля 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В частности, немало поправок касаются так называемых «сайтов-двойников» Росреестра,

которые на платной основе предоставляют содержащуюся в ЕГРН информацию об объектах недвижимости. В документе установлен прямой запрет на передачу этих сведений третьим лицам за плату, а также создание ресурсов в сети Интернет, компьютерных программ и мобильных приложений для продажи указанных данных. Причем ограничения касаются как граждан и организаций, так и органов власти всех уровней.

Адрес официального портала Росреестра – www.rosreestr.gov.ru . Адрес сайта ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» — www.kadastr.ru . Только на этих ресурсах можно без каких-либо последствий получить необходимые сведения. Я хочу в очередной раз предостеречь заявителей от покупки информации о недвижимом имуществе у сторонних лиц и на сомнительных сайтах. Сведения на «сайтах-двойниках» не являются официальными, с их использованием может возникнуть ряд сложностей, да и расценки на таких ресурсах могут отличаться во много раз от официальных. Нет никакой гарантии, что информация с «двойников» является актуальной и, соответственно, говорить о ее достоверности не приходится, — цитирует пресс-служба Госкомрегистра Инну Смаль.

Кроме того, законом предусмотрено, что организациям, которые получают сведения из ЕГРН посредством ключей доступа и перепродают эту информацию, Росреестр может в одностороннем порядке закрыть канал связи с базой данных.