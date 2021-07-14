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Госкомрегистр напоминает: в РФ официально запрещена перепродажа сведений из ЕГРН третьим лицам

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:21 14.07.2021

В России официально запрещена перепродажа третьим лицам сведений,  полученных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об  этом напомнила председатель Государственного комитета по государственной  регистрации и кадастру Республики Крым Инна Смаль. Так, с 30 апреля 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон  № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В частности,  немало поправок касаются так называемых «сайтов-двойников» Росреестра,
которые на платной основе предоставляют содержащуюся в ЕГРН информацию  об объектах недвижимости. В документе установлен прямой запрет на  передачу этих сведений третьим лицам за плату, а также создание ресурсов  в сети Интернет, компьютерных программ и мобильных приложений для  продажи указанных данных. Причем ограничения касаются как граждан и  организаций, так и органов власти всех уровней.

Адрес официального портала Росреестра – www.rosreestr.gov.ru. Адрес  сайта ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» — www.kadastr.ru.  Только на этих ресурсах можно без каких-либо последствий получить  необходимые сведения. Я хочу в очередной раз предостеречь заявителей от  покупки информации о недвижимом имуществе у сторонних лиц и на  сомнительных сайтах. Сведения на «сайтах-двойниках» не являются  официальными, с их использованием может возникнуть ряд сложностей, да и  расценки на таких ресурсах могут отличаться во много раз от официальных.  Нет никакой гарантии, что информация с «двойников» является актуальной  и, соответственно, говорить о ее достоверности не приходится, —  цитирует пресс-служба Госкомрегистра Инну Смаль.

Кроме того, законом предусмотрено, что организациям, которые получают  сведения из ЕГРН посредством ключей доступа и перепродают эту  информацию, Росреестр может в одностороннем порядке закрыть канал связи  с базой данных.

Госкомрегистр напоминает: в РФ официально запрещена перепродажа сведений из ЕГРН третьим лицам

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