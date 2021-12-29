Госкомрегистр обработал более 1,8 миллиона заявлений и запросов на предоставление государственных услуг

В уходящем году специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым обработали более 1,8 миллиона заявлений и запросов на предоставление государственных услуг.

Учитывая огромный социальный запрос на услуги ведомства, Госкомрегистр давно и системно идет по пути цифровизации процессов их оказания. Задолго до того, как обязанность органов государственной власти и местного самоуправления по получению документов на регистрацию недвижимости в электронном формате закрепили на законодательном уровне, комитет проводил для них специальное обучение. Организовывались семинары, где подробно разъяснялось, как при наличии электронной цифровой подписи можно быстро и комфортно воспользоваться электронным сервисом на портале Росреестра. Со временем все больше министерств, ведомств и муниципалитетов перешли на альтернативный способ подачи заявок. Цифры говорят сами за себя: за весь период работы Госкомрегистра почти 3 миллиона заявлений поступило именно электронным путем, из них 879 000 – за неполный 2021 год. И с каждым годом данный показатель только растет, — цитирует пресс-служба председателя Госкомрегистра РК Инну Смаль.